Van'da göçmen kaçakçılığına tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 17-24 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

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