Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi: Bir gözaltı
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem yapıldı.
- Kaçakçılık
- Yerel Haber
- Van