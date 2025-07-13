Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 22 olayda 31 şahsın yakalandığı belirtildi.

Yapılan aramalarda bin 688 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara, 40 paket puro, 18 adet cep telefonu, 2 adet dedektör, 5 litre alkol ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.