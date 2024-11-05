Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.849 litre akaryakıt, 1.575 adet ilaç, 570 paket sigara, 27 adet cep telefonu, 7 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.” denildi.