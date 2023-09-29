Van'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor yoğun bakımda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bir doktor, elinde kesik olan hastaya müdahale ederken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Omzundan yaralanan doktorun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. İki saldırgan ise gözaltında.

Van'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor yoğun bakımda

Van'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) acil servisine öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu.  

Hastanın ilk müdahalesi ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulusal tarafından yapıldı. 

Doktor, hastanın kesilen eline dikiş atarken bilinmeyen bir nedenle hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 

Saldırı sonrası Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu.

Ulusal yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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