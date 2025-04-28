Van'da havalimanında kaçak altın ve para ele geçirildi
Van Ferit Melen Havalimanı'nda kargo bölümünde yapılan aramalarda 66 kilo 668 gram kaçak altın, 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar ile 133 bin 605 euro ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kıymetli maden ve para taşımacılığı yapan firmaların gönderileri üzerinde denetim yaptı.
Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 66 kilo 668 gram altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 milyon 760 bin TL, 107 bin 430 dolar, 133 bin 605 euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
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