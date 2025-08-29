Van'da havalimanının kapatılması turizmcileri tedirgin ediyor

Doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve kültürel dokusuyla ön plana çıkan Van'da İranlı ziyaretçilerin il ekonomisine sağladığı katkının azalması, otellerin doluluk oranlarını ciddi şekilde etkilerken, turistleri bölgeye çekecek yeterli altyapı ve tanıtım faaliyetlerinin olmaması da bu düşüşü tetikleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Vanlı turizmciler, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 3 ay kapalı kalması nedeniyle bu yılı kayıpla kapatmaktan korkuyor. Van Ferit Melen Havalimanı'nın kapalı bulunacağı 3 ay zarfında yolcular en yakın 216 kilometre mesafedeki Muş Alparslan Havalimanı'nı kullanacak.

