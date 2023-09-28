Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 15 gözaltı

Van'ın İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALI



Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

15 GÖZALTI VAR



Olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.