Van'da iki araç kanala uçtu: 9 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Van'da iki araç kanala uçtu: 9 yaralı

Kaza bugün akşam saatlerinde Van-Başkale Karayolu Güzeldere mevkiinde, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan yolda Van istikametinden Başkale istikametine giden kamyonet ve otomobilin arka arkaya kanala uçması sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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