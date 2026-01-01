Van'da iki mahalleye çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Van'ın Çatak ilçesinde iki mahalleye çığ düştü.

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ulaşılan kadın hastaneye kaldırıldı.

22 EV TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokak'taki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü. Bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine 22 evin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI

105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.