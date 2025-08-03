Van'da iki otomobi çarpıştı: Üç yaralı
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza Çelebibağı Mahallesi'nde yaşandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 N 3939 plakalı otomobil ile 06 EY 9340 plakalı marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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