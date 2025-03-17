Van'da iki otomobil kaza yaptı: 6 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Van-Muradiye karayolu Ovapınar Mahallesi yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 AAK 366 plakalı otomobil ile 48 AJU 890 plakalı otomobil çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.