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Van'da iki otomobil kaza yaptı: 6 yaralı

Van’da iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Van'da iki otomobil kaza yaptı: 6 yaralı

’ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Van-Muradiye karayolu Ovapınar Mahallesi yakınında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 AAK 366 plakalı otomobil ile 48 AJU 890 plakalı otomobil çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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