Van'da iki yolcu otobüsünde 47 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde, gizli bölmelerde 47 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.



Kontrollerde, iki otobüste de koltuk sayısının az olduğunu fark eden görevliler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölme fark etti.



Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı.



Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı.



Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.