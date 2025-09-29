Van'da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Ilıcak Mahallesi'nde İran'dan gelen kamyon ve tırlardan alınan kaçak akaryakıtın depo ve barakalarda satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 319 litre mazot, 7 mazot pompası, 70 litrelik 5 plastik bidon ve 220 litrelik metal varil ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan M.K. ve Ç.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

