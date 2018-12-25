Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bitlis-Van Karayolu'nda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilen 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da kaçak et operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 500 kilogram kaçak et ve sakatat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Bitlis-Van Karayolu'nda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.