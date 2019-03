Van'da kaçak et operasyonu: 5 gözaltı

Van'da düzenlenen kaçak et operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollardan temin edilen ve sağlıksız ortamlarda depolanan kaçak et ve hayvansal ürünlerin piyasaya sunulacağı bilgisini edinen jandarma ekipleri, 5 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonda kontrolsüz ve faturasız olduğu tespit edilen, hijyen kurallarına uyulmayan ortamda muhafaza edilmiş yaklaşık 3 bin 500 kilogram et, 4 bin 150 kilogram hayvansal ürün ve 300 kilogram kuyruk yağı ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.