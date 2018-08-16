Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak kazı hazırlığında olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Göründü köyü yolunda şüphe üzerine durdurduğu iki araçta arama yaptı.
Aramada bölgeye kaçak kazı yapmak için geldiği belirlenen biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan metal arama detektörü, kulaklık, sinyal verici, 4 bakır çubuk, 3 kürek, 2 kazma, keser ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Van'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak kazı hazırlığında olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.