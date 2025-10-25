Van'da kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp ilçesi Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

