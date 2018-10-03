Van'da Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpaslan yol kontrol noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı.
Aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen 13 yavru keklik ile çeşitli tuzaklama malzemeleri bulundu.
Keklikler ile malzemelere el koyan ekipler, minibüsteki A.Y. ve M.B.'ye 10 bin 348 lira ceza verdi. Ayrıca bu kişilerden 7 bin 40 lira tazminat talep edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen keklikler doğaya salınacak.
Van'da kaçak keklik avlayanlara 10 bin lira ceza
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak keklik avlayan 2 kişiye 10 bin 348 lira ceza verildi.
Van'da Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpaslan yol kontrol noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı.