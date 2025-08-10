Van'da kaçakçılığa 43 gözaltı

Van'da jandarmanın kaçakçılık operasyonları sürüyor. 4-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan 36 ayrı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Ağustos'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 36 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 56 kilogram çay ve 287 muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

