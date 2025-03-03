Van'da kaçakçılık operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-2 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda tabanca, 5 fişek, 40 bin makaron, 33 cep telefonu, 70 çakmak, 33 şişe alkol, 32 şarj aleti, 26 elektronik sigara, 15 cep telefonu aksesuarı, 5 tablet bilgisayar ile 3 oyun konsolu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.