Van'da kaçakçılık operasyonu

Van'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da kaçakçılık operasyonu

'da jandarma ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışma yürüttü.

ekiplerince 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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