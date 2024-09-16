Van'da kaçakçılık operasyonu: 194 kilo cıva ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirildi.

Van'da kaçakçılık operasyonu: 194 kilo cıva ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-15 Eylül'de 28 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 194 kilo 780 gram saf cıva, kurusıkıdan çevirme tabanca, 168 av tüfeği, 101 tabanca namlusu, 100 tabanca yayı, 50 tabanca gövdesi, tabanca şarjörü, 20 bin 399 paket sigara, 1329 puro, 343 litre akaryakıt, 40 elektronik sigara, 20 elektronik sigara likiti, 32 paket tütün ve 3 kurum kimliği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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