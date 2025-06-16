Van'da kaçakçılık operasyonu: 7 kilogram külçe altın ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 kilogram külçe altın, kaçak sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da kaçakçılık operasyonu: 7 kilogram külçe altın ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 kilogram külçe altın, 4 bin 56 paket sigara, 20 litre etil alkol, 515 puro, ses ve görüntü kaydedici cihaz (kopya düzeneği), dekont ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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