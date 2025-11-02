Van'da kafes avcısına para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14.Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis, Siirt, Muş, Hakkari ve Van illerinde koruma-kontrol çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde DKPM Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kafes avcılığı yapan bir kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Şüpheli hakkında 14 bin 147 TL idari para cezası ve 15 bin TL tazminat kararı alınacak.