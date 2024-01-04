Van'da kamyon panelvan araca çarptı: 3 yaralı

Van'da Erciş-Adilcevaz kara yolunun 12. kilometresinde kamyon ve panelvanın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Adilcevaz istikametine seyir halinde bulunan Mücahit Öztürk’ün kullandığı kamyon, aynı istikamette seyir halinde yol alan Yakup Demir’in kullandığı panelvan araca arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Yakup Demir, Fikri Demir ve İbrahim Şirin, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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