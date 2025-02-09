Van’da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Otogar Kavşağı'nda meydanda geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 BF 419 plakalı kapalı kasa kamyonet ile 65 DF 381 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.