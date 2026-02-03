Van'da kar küreme aracı kaza yaptı. İki ölü
03.02.2026 12:31
Anadolu Ajansı
AA
Van'da kar küreme aracı yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle refuje çarparak devrildi. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, Van-Ağrı kara yolunun Demircik Mahallesi yakınlarında yoğun sis ve kar nedeniyle refuje çarparak devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.