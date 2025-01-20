Van'da kar yağışı: 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Van'da kar yağışı: 255 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ’da dün gece saatlerinde başladı. Aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kent genelinde 98 mahalle ve 157 mezra olmak üzere 255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezindeki ana caddelerde de kar temizleme çalışması yapıldı. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlarla il dışına taşınıyor.

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