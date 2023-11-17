Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'da yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Van'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ve kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet geçidinde ise 15 santimetreye ulaştı.

Van- Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

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