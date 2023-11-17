Van'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ve kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet geçidinde ise 15 santimetreye ulaştı.

Van- Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.