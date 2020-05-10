Van'da karantinaya alınan mahallede Covid-19 vaka sayısı 84'e yükseldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 84 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Anadolu Ajansı 10.05.2020 - 17:17

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı Covid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 84'e yükseldiğini bildirdi.

Taziye, mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür etkinlikleri düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve corona virüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."

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