Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber

Van'ın Erciş ilçesinde dün çay kenarında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.07.2020 - 09:49 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 17:11

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber

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Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde dün 2 yaşındaki kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. 

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

EVİNE 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA ÇAYIN KENARINDA BULUNDU

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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