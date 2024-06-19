Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Mehmet Ali Çapur'un cansız bedeni akarsuda bulundu.

Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuktan acı haber

'ın Bahçesaray ilçesi İslam Mahallesi'nde Han ile Sündüz yaylaları yol ayrımında, 4 yaşındaki Mehmet Ali Çapur'un kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine çocuğun bulunması amacıyla vatandaşlar ile AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaylada yürütülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de yayladan geçen akarsuda arama yaptı.

Akarsuda yapılan aramada kaybolduğu belirtilen noktadan 2 kilometre uzaklıkta çocuğun cesedi bulundu.

Jandarma Sualtı Timi görevlilerince sudan çıkarılan Mehmet Ali Çapur'un cenazesi, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Televizyonun içine saklamışlar, tam 340 bin dolar! Soruşturma başlatıldı

Televizyonun içine saklamışlar, tam 340 bin dolar! Soruşturma başlatıldı

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Üsküdar'da gecekondu yangını

Üsküdar'da gecekondu yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...