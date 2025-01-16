Van'da kilolarca uyuşturucu bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.



Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta Oymaklı Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldü.



Yapılan aramalarda 8 çuval içinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı bulundu.

