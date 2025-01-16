Van'da kilolarca uyuşturucu bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde 21 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van'da kilolarca uyuşturucu bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak'ta Oymaklı Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda 8 çuval içinde 21 kilo 240 gram sentetik ve 70 gram Afyon sakızı bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...