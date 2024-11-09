Van'da kömür sobası yangın çıkardı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Van'da kömür sobası yangın çıkardı

Edinilen bilgiye göre , ilçenin Seyrantepe Mahallesi Kardelen Sokak’ta meydana geldi.

S.Ö. isimli şahsa ait evin oturma odasında bulunan kömür sobasından düşen kıvılcımlardan dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evdeki beyaz eşya ve gıda malzemeleri yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

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