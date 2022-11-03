Van'da kum ocağında göçük: 1 çocuk ağır yaralı

Van'ın Erçiş ilçesindeki kum ocağında meydana gelen göçükte bir çocuk ağır yaralandı.

Göçük, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi.

KUM YIĞINI ALTINDA KALDI



İş makinesi ile yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgeden geçen 1 çocuk kum yığını altında kaldı.



Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken, iş makinesi de kullanıma sokuldu.

Ekipler ve bölge halkının çalışması ile çocuk, ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.