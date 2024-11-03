Van'da Kurubaş Geçidi’nde yağmur ve yoğun sis etkili oldu

Van’da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Van'da Kurubaş Geçidi’nde yağmur ve yoğun sis etkili oldu

-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde yağmur ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

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