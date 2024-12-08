Van’da minibüs takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Van’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Van’da minibüs takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Ş.T. yönetimindeki minibüs, bilinmeyen bir sebeple takla attı.

Kazada yaralanan Y.T., Y.E.T., A.A., Ş.T. ve M.A.T. bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.T., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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