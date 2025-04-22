Van’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı
Van’ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 8 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Van