Van’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Van’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı

Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 8 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Van’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı - 1
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