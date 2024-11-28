Van'da minibüsün gizli bölmesinde 24 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisleri bir minibüste yaptıkları atmada ‘zula’ diye tabir edilen bölmede 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da minibüsün gizli bölmesinde 24 kilo metamfetamin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir minibüste arama yapıldı.

Van'da minibüsün gizli bölmesinde 24 kilo metamfetamin ele geçirildi - 1

Yapılan aramada; minibüsün taban kısmında ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmede 24 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.

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