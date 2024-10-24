Van'da motosiklet vince çarptı: 1 ölü

Van'ın İpekyolu ilçesinde motosikletin sepetli vinç aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Van'da motosiklet vince çarptı: 1 ölü

Halilağa Mahallesi'ndeki alt geçitte sürücüleri öğrenilemeyen , sepetli vinç aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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