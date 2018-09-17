Van'da, Hasan Sayar yönetimindeki otomobil, Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu'nun Soğuksu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.