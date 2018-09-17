Van'da, Hasan Sayar yönetimindeki otomobil, Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu'nun Soğuksu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı.
Yaralı, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Van'da, Hasan Sayar yönetimindeki otomobil, Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu'nun Soğuksu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.