Van'da otomobil kanala uçtu: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Van'ın Edremit ilçesinde kanala devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve bir oğlu yaşamını yitirdi, bir oğlu yaralandı.

Van'da otomobil kanala uçtu: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

'da Gevaş istikametinden Van'a gelen Bilal Korkmaz idaresindeki 65 LE 049 plakalı hafif ticari araç, Edremit'te kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup amirliği dalgıçları, 112 Acil Sağlık ekibi ve UMKE personeli yönlendirildi.

Kanala inen polis dalgıçlar, suda ters dönen araçtakileri çıkardı.

Olay yerinde müdahale edilen sürücü ile oğlu Muhammet Korkmaz yaşamını yitirdi.

Sürücünün yaralı çıkarılan diğer oğlu Ömer Korkmaz, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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