Van'da otomobil sürüye çarptı: 8 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 8 koyun telef olurken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil yoldan kaldırdıktan sonra tek şeritten verilen yol trafiğe açıldı.