Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Van'da bir otomobil benzin istasyonu önünde takla attı. Kazada iki kişi de yaralandı.
İpekyolu Caddesi üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobilin seyir halinde benzin istasyonu önünde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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