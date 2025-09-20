Van'da park halindeki araba yandı

Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, , Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İ.Ö.'ye ait park halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilde hasar oluştu.

