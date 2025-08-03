Van'da park halindeki otomobil yandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Van'da park halindeki bir otomobil yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi.
Park halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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