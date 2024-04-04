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Van'da polis müdahalesi | DEM Partililerin kutlaması sonrası bazı gruplar polise taş attı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başkanlık mazbatasının tekrar Abdullah Zeydan'a verilmesi kararının ardından Van'da toplanan DEM Partililer kutlama yaptı. Kutlama sonrası bazı gruplar yine polis ekiplerine taş attı. Bunun üzerine göstericilere müdahale edildi.

Van'da polis müdahalesi | DEM Partililerin kutlaması sonrası bazı gruplar polise taş attı
Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

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Van'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından, yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.

Kent merkezinde bir araya gelen partililer de araçlarla konvoy oluşturdu, sevinç gösterilerinde bulundu.

Van'da polis müdahalesi | DEM Partililerin kutlaması sonrası bazı gruplar polise taş attı - 1

Kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Zeydan da daha sonra meydanda vatandaşlara seslendi. Ancak kutlamaların ardından bazı gruplar, kentte ilan edilen gösteri yasağına uymayarak ara sokaklara dağıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, kalabalığa müdahale ederek dağılmalarını sağladı.

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