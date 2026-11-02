Van'da rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Van 'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”



BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'da görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Güler, Bakanlığın hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yayımladığı mesajda, "Şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.