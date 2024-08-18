Van’da şimşekler geceyi aydınlattı

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Van’da şimşekler geceyi aydınlattı

'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluştururken şehrin her noktasında görülen doğa olayını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Van Valiliği sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Uydu ve radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden; önümüzdeki saatlerde Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hadisesi beklenmektedir. Tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlar Gevaş ve Erciş ilçelerinde etkisini göstermiş olup önümüzdeki saatlerde kent merkezinde etkili olması beklenmektedir.Yağışlara bağlı olarak yerel dolu yağışı, ani sel ve su baskını, düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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